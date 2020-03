Trente-neuf (39) personnes ont trouvé la mort et 1642 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus la dernière semaine du mois de février, indique mardi un communiqué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya Sétif avec 09 personnes décédées et 60 autres blessées.

Par ailleurs, les secours de la Protection civile ont effectué 1254 interventions pour procéder à l'extinction de 908 incendies urbains, industriels et autres. Aussi, 5528 interventions ont été effectuées durant la même période pour l’exécution de 4786 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses, ajoute le communiqué.