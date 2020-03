Les talibans ont annoncé lundi mettre un terme à la trêve partielle instaurée le 22 février et reprendre leur offensive contre les forces de sécurité afghanes, deux jours seulement après la signature d'un accord historique avec les Etats-Unis.

Un attentat, non revendiqué, a été rapporté au même moment. L'explosion d'une moto piégée durant un match de football a tué au moins trois civils et en a blessé onze autres, a déclaré Sayed Ahmad Babazai, le chef de la police de la province de Khost (Est). Les trois tués sont trois frères, a indiqué Abdul Fatah Wakman, le président de la fédération de football de Khost. A Washington, le chef d'état-major américain, le général Mark Milley, a déclaré : «Nous ne savons pas exactement qui est responsable pour l'instant. «Je mets en garde les gens qui pensent qu'il y aura une cessation absolue des violences en Afghanistan», a-t-il ajouté. L'attentat intervient après neuf jours de trêve partielle, durant lesquels le nombre d'attaques s'était effondré en Afghanistan, à la grande satisfaction de la population, qui avait enfin pu respirer après quatre décennies de conflit. La période de réduction des violences «a pris fin et nos opérations vont revenir à la normale», a déclaré lundi Zabihullah Mujahid, le porte-parole des insurgés.