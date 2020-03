Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a «supervisé» un «tir d'artillerie de longue» portée, a annoncé mardi l'agence d'Etat nord-coréenne KCNA, après que Pyongyang a menacé de faire la démonstration d'une nouvelle arme.

Kim «a supervisé» l'exercice lundi, a rapporté KCNA, précisant que «lorsqu'il a donné l'ordre aux unités sous-marines de tirer, les hommes chargés des pièces d'artillerie de longue portée ont tiré tous ensemble».

La Corée du sud a affirmé lundi que la Corée du Nord avait tiré deux projectiles qui étaient vraisemblablement des missiles balistiques de courte portée, quelques semaines après avoir mis fin à son moratoire sur les essais de missiles longue portée, et menacé de tester une «nouvelle arme stratégique».

Il n'était pas immédiatement clair si les deux évènements étaient les mêmes. Les deux engins ont été tirés en direction de l'est, au-dessus de la mer, depuis la région de Wonsan, sur la côte orientale, avait précisé l'état-major interarmes sud-coréen (JCS) dans un communiqué. Les projectiles ont parcouru 240 km à une altitude maximale de 35 km. Il s'agissait «vraisemblablem ent de missiles balistiques de courte portée», a déclaré un responsable du JCS.

Ces lancements surviennent alors que les négociations entre Washington et Pyongyang sur les programmes nucléaire et balistique nord-coréens sont dans l'impasse. La Corée du Nord avait donné aux Etats-Unis jusqu'à la fin de l'année 2019 pour faire de nouvelles propositions.