Les chips sont des pommes de terre coupées en fines rondelles, frites à l'huile et salées. En moyenne, elles contiennent 35 % de lipides et apportent 550 Cal/100 g. A partir de là, les fabricants proposent de nombreuses déclinaisons : les super craquantes (striées et plus épaisses), celles dites «à l'ancienne» (plus fines et légèrement plus grasses), les allégées en matières grasses (avec en moyenne 25 % de lipides et 480 Cal/100 g) et toute une série de saveurs : poulet, vinaigre, paprika, moutarde, barbecue...

On regarde de près les étiquettes

Vérifiez qu'elles ne contiennent pas d'huile de palme. «La grande majorité des chips sont aujourd'hui fabriquées avec de l'huile de tournesol, mais on en trouve encore avec de l'huile de palme (parfois cachée sous la mention huile végétale) dans les marques discount», note la diététicienne Florence Foucaut, porte-parole de l'association française des diététiciens nutritionnistes (Afdn).

On préfère les versions les plus simples

Les chips aux pommes de terre, huile et sel, plutôt que «les chips aromatisées qui contiennent souvent des ingrédients peu recommandables : arômes artificiels, sucre «caché» comme le dextrose, exhausteurs de goût comme le glutamate...

Les additifs ne posent pas de problème en petites quantités, mais il faut faire attention au cumul, car on les trouve dans beaucoup d'aliments industriels», souligne notre expert. Les chips allégées : côté calories, elles contiennent en moyenne 70 Cal de moins aux 100 g.

Les chips aux légumes (carotte, panais, betterave...) sont souvent un peu moins caloriques (450 Cal/100 g en moyenne) et moins salées, c'est intéressant. Les chips à base de farine de pommes de terre, voire d'autres farines comme celles de soja, riz ou tapioca sont réalisées par «cuisson extrusion».

«Ce procédé permet d'obtenir des chips beaucoup moins grasses», explique Florence Foucaut.

Elles affichent moins de 10 % de lipides et moins de 400 Cal/100 g, mais ces chips sont aussi plus salées (2 % en moyenne), car il faut bien palier à la réduction de matières grasses qui apportent du goût...

On a la main légère

Du fait de leur richesse en matières grasses et en sel (1,5 % en moyenne), les chips sont des aliments « plaisir » à consommer occasionnellement. «Il faut éviter de les picorer en en-cas, car elles apportent alors des calories qui viennent s'additionner à celles de la journée, recommande Florence Foucaut. Le mieux est de les consommer dans le cadre d'un repas, lors d'une pause déjeuné au parc ou d'un pique-nique par exemple.» Les petits paquets individuels sont une bonne option pour celles qui ont du mal à s'arrêter une fois le paquet ouvert...