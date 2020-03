La consommation régulière de probiotiques, la bonne bactérie présente dans les yaourts, le lait et le fromage, pourrait aider à réduire la tension artérielle, selon une étude.

Mangez des yaourts pendant deux mois, cette cure pourrait bien réduire votre tension artérielle. Jing Sun, chercheur à la Griffith University School of Medicine à Queensland, en Australie, pense que le potentiel des probiotiques (déjà conseillé pour les intestins irritables) est encore trop inexploité, particulièrement dans la lutte contre l'hypertension. "Le défi actuel est de convaincre les médecins et les patients d'intégrer les probiotiques dans leur vie quotidienne", explique-t-elle citée par Fox news.

Les probiotiques peuvent contribuer à réduire l'hypertension mais ne peuvent en aucun cas remplacer les médicaments hypertenseurs, prend soin de préciser la scientifique dans la revue spécialisée Hypertension.

Cette méta-analyse australienne a analysé les données de neuf essais menés auprès de 543 participants pendant trois à neuf semaines.

Son objectif : évaluer les bénéfices éventuels de la consommation de probiotiques (yaourts, lait fermenté, fromage, suppléments ou boissons "probiotiques" sur la pression artérielle.

Les résultats montrent que les effets bénéfiques de la consommation de probiotiques se fait sentir à partir de huit semaines à condition de consommer plusieurs sources de probiotiques. Même si la réduction reste modérée elle reste suffisamment intéressante pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle.