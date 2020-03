Au moins 5.097 personnes ont été formées dans le cadre de l’opération de secourisme de proximité «un secouriste par famille», au cours des dix dernières années dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris des services de la protection civile.

Ces secouristes volontaires de proximité, dont 2.247 de sexe féminin, ont reçu des cours théoriques et pratiques animés par des agents spécialistes dans les premiers secours et les modes de sauvetage des personnes lors d’accidents domestiques ou de circulation, a indiqué le directeur de la protection civile d’Ouargla, colonel Noureddine Benkaddour.

L’année dernière a été marquée par une grande affluence de postulantes à ce programme de secourisme volontaire de proximité, avec par moins de 574 femmes, contre 372 postulants, a-t-il ajouté.

L’opération vise à former des personnes aptes à bien exécuter des gestes de premier secours dans leur entourage en cas d’accidents divers, avant l’arrivée des équipes d’intervention de la protection civile, a-t-il expliqué. Initié par la direction générale de la Protection civile, ce programme cible toutes les couches de la société et ambitionne d’obtenir un secouriste dans chaque famille et d’ancrer la culture du secourisme au sein de la société, selon le même responsable.