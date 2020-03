Au moins 296 kilomètres de réseaux de fibre optique ont été réalisés à travers la wilaya d’El-Oued durant l’année écoulée, a-t-on appris de la direction locale de l’entreprise Algérie-Télécoms (A.T).

L’opération s’inscrit dans le cadre du programme d’A.T visant la généralisation de la fibre optique pour une meilleure qualité et continuité des prestations de téléphonie fixe et d’Internet (son, image et hausse de débit), a indiqué le directeur opérationnel d’El-Oued, Bachir Lamamra.

Elle a été répartie sur 53 projets englobant 80% des régions de la wilaya connaissant des perturbations dans les prestations de téléphonie fixe et d’internet, notamment dans les zones enclavées des communes situées sur la bande frontalière, a-t-il ajouté.

Pour cette année (2020), ont été déjà lancés comme première phase les travaux de réalisation de 156 km de réseaux de fibre optique, à un rythme soutenu ayant permis de dépasser les 50% d’avancement des travaux sur certains sites, et devant être finalisés dans le courant du premier semestre en cours, signale le même responsable.

Les services d’A.T ont aussi entamé les procédures r églementaires pour le lancement des offres concernant le reste à réaliser (11 km) programmé pour l’année en cours, en prélude au choix d’entreprise de réalisation et le lancement des travaux.

L’entreprise Algérie-Télécoms a réalisé, depuis le lancement du programme de fibre optique, 1.946 km de réseaux, répartis sur les 30 communes que compte la wilaya d’El-Oued, notamment les trois communes situées sur la bande frontalière, à savoir Taleb-Larbi, Douar El-Ma et Benguecha.