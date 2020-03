Une évaluation continue des risques des catastrophes et des différents plans d'organisation de secours (ORSEC) est nécessaire pour chaque commune afin d'améliorer, de façon permanente, les performances de la gestion des risques dans la wilaya, a estimé dimanche le wali de Ghardaïa, Boulem Amrani.

S’exprimant à l'ouverture d’une journée d'étude et de formation sur la gestion des risques, organisée par la wilaya en coordination avec la Direction de la protection civile, le wali a mis l'accent sur la nécessité de consentir davantage d'efforts pour le renforcement des mesures préventives et la délimitation des zones "’non aedificandi" et milieux vulnérables afin d’éviter les dégâts résultant des risques naturels notamment les inondations.

Il a également invité les membres de l’exécutif à être vigilants, en insistant sur l’élaboration pour tout projet d’une étude d’impact afin d’évaluer et de mesurer les risques induits sur l’environnement et sur le citoyen. Rappelant les nombreuses actions entreprises pour la protection de la vallée du M’zab avec ses quatre communes et citant à cet effet les projets réalisés tels que les digues de protection et le dispositif pour la protection de la vallée du M’zab contre les crues cycliques, M.Amrani a insisté sur l’application des lois portant interdiction de construire prés des zones inondables. Plusieurs thèmes ont été discutés lors de cette journée, notamment les risques liés aux inondations et aux séismes, les risques industriels, les risques liés à l'urbanisation et aux constructions anarchiques et illicites ainsi que les plans d'intervention et de gestion des cas de catastrophe dans le cadre du développement durable.

Au terme de cette journée, des recommandations ont été retenues, dont l'élaboration de Plans particuliers d'intervention pour chaque type de risque et la nécessité d'effectuer des exercices de simulation pour chaque type de risque, afin de familiariser les intervenants aux opérations et déceler les failles et corriger les imperfections.