La direction de distribution de l’électricité et du gaz de Tipasa a lancé, cette année, la réalisation de 45 transformateurs électriques en perspective de la prochaine saison estivale, a indiqué, dimanche, un communiqué de l’entreprise.

"Des opérations pour la réalisation de 45 transformateurs électriques ont été lancées en mise en œuvre, pour une enveloppe globale de plus de 314 millions de da, dans le cadre du programme d’investissement de l’exercice en cours de l’entreprise, visant l’amélioration de la distribution de l’énergie électrique et le renforcement du réseau", est-il signalé dans le même communiqué.

Selon le document, le programme concerne nombre de régions de la wilaya enregistrant des perturbations dans la distribution de l’électricité, en saison estivale, dont notamment Hattatba, Chaiba, Bou Smail, Cherchell, El Beldj, Hamdania, Menaceur et Koléa.

"Le taux d’avancement de ces 45 transformateurs est actuellement estimé à 44%", est-il ajouté.

Une autre opération pour la réalisation d’un réseau linéaire de 92 km de lignes électriques de moyenne tension a été, également, lancée par l’entreprise, au titre du même programme visant le renforcement du réseau de distribution de l’électricité, dans la wilaya, est-il indiqué dans le même communiqué.