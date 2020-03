"Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un programme global financé par la caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales (CGSCL) et ce pour raccorder 2706 foyers au réseau d’électricité en 2020 à travers les différentes localités de la wilaya", a expliqué à l’APS Mlle Benyoucef.

Lancés par la concession de distribution de Bouira, "les travaux ont été confiés à une entreprise sous-traitante", a-t-elle précisé.

"Ce projet porte sur la réalisation de d’un réseau de 9,424 km pour raccorder 101 foyers à l’énergie électrique", a souligné la même responsable.

Mlle Benyoucef a tenu à préciser, en outre, qu’un montant financier de l’ordre de 32,183 millions de dinars, avait été alloué à cette opération lancée dans les localités de Dechmia, Hamadia, Ouled Yekhlef et Ouled Amar relevant de la commune de Dechmia (Sud de Bouira). "Un réseau de 5,2 km devra être réalisé dans ces localités pour alimenter 58 foyers en énergie électrique", a ajouté la chargée de la communication de la direction de Bouira.

Les travaux ont également été entamés dans les localités de Chekra, Ath Yakhlef, Verghouth relevant de la commune de M’Chedallah (Est de Bouira), où l’entreprise réalisatrice devrait réaliser un réseau de 2,5 km au profit de 25 foyers, selon la même source.

"Une ligne électrique de 1,724 km sera également réalisée à Ouled Rebhi relevant de la commune de Raouraoua (Ouest de Bouira) pour alimenter 18 foyers en énergie électrique", a encore précisé la même responsable à l’APS. Mlle Benyoucef a indiqué par ailleurs que pour le reste des localités concernées par ce projet et pour lequel les entreprises étaient retenues, "les travaux démarreront dans un délai très proche", précisant que le taux de couverture en énergie électrique a atteint les 98 % dans la wilaya de Bouira.