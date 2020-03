Près de 30 conventions de partenariat dans le domaine de l'immobilier, du bâtiment et des travaux publics ont été signées, lors du 2e Salon international de l’investissement dans l'immobilier, le bâtiment, les travaux publics et la logistique "Oran Invest 2020", qui a baissé rideau lundi au Palais des expositions à haï Medina Jdida d’Oran.

Le commissaire du Salon, Ahmed Hanniche a indiqué, dans une déclaration à l’APS, qu’il a été procédé à la signature de près de 30 conventions de partenariat entre des opérateurs locaux et autres, également avec des étrangers, et ce, dans plusieurs branches, à l’instar des secteurs de l’immobilier, du bâtiment et des travaux publics ainsi que des moyens et équipements informatiques de dernière génération.

Les conventions englobent en majorité des contrats d’approvisionnement des entreprises de réalisation publiques et privées en ciment, fer et huiles alors que d’autres accords portent sur la création de filiales de sociétés au niveau de la wilaya d’Oran, d'autant que la capitale de l’Ouest algérien est connue comme pôle économique d'excellence, comme l’a souligné la même source.

Le Salon "Oran Invest 2020" qui a duré six jours s’est distingué par une présence remarquable de professionnels dont le nombre a dépassé les 4.000 sur un total de plus de 5.200 visiteurs, a fait savoir le directeur de l’Agence "Sunflower communication", organisatrice de cet événement économique.

M. Hanniche a déclaré, au sujet de la troisième édition du Salon international de l’investissement dans l'immobilier, le bâtiment et les travaux publics qui se tiendra en 2021 durant la même période de l’année 2020, qu'elle revêtira un cachet très particulier, car coïncidant avec la 19e édition des Jeux méditerranéens d’Oran.

Près de 93 exposants entre nationaux et étrangers, répartis sur trois salons, à savoir de "l'immobilier, le bâtiment et les travaux publics", de "l’industrie et de la sous-traitance", du "transport et la logistique", ont pris part à ce rendez-vous.

Ont participé à cette manifestation, des entreprises publiques et privées spécialisées dans le domaine de l'immobilier, de la construction et de l’aménagement extérieur et intérieur et autres, en provenance de Tunisie, Canada, Turquie, Chine, Belgique et autres, aux côtés d’établissements bancaires spécialisés dans le financement de l'immobilier et de l’habitat et l'antenne d'Oran de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ).

Plusieurs conférences aux thèmes variés, en lien avec l’assainissement du climat d’affaires, les facilitations accordées à l’investissement dans le domaine de l'immobilier, le cadre législatif et fiscal, de même que le financement et autres, ont été animées en marge des expositions.