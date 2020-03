Le Conseil de la nation prendra part à la réunion statutaire conjointe de la Commission du commerce, des Douanes, et de l'immigration et la Commission des transports, de l'industrie, des communications, de l'énergie, des sciences et de la technologique relevant du Parlement panafricain (PAP), prévue du 2 au 7 mars courant à Rabat (Maroc), a indiqué dimanche un communiqué du Conseil.

L'ordre du jour de cette réunion portera sur plusieurs axes dont "la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale (ZLECAf): défis et opportunités" "le renforcement du commerce intra-africain", "l'économie numérique et son influence sur les Etats africains", et "les législations relatives à la protection des données personnelles en Afrique", a précisé la même source.

Le Conseil de la nation sera représenté lors de cette réunion par le président du groupe parlementaire du parti du Front de libération nationale (FLN) et membre du PAP, Houbad Bouhafs.