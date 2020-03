Des enseignants universitaires ont affirmé, lundi à Alger, que le E-enseignement "est désormais une nécessité impérieuse" pour améliorer et moderniser le processus pédagogique et "l'adapter aux exigences de l'ère".

Intervenant lors d'un colloque national sur le E-enseignement organisé à l'Ecole nationale supérieure des enseignants à Bouzaréah, placé sous le thème "le E-enseignement et son rôle dans l'enseignement et l'apprentissage de la langue arabe", l'enseignante universitaire Belghadouche, Zeguache Fatiha a précisé que le E-enseignement était "un outil de soutien à la didactique la permettant de passer de l'enseignement au développement de la créativité et des compétences", ce qui offre "un espace d'interaction riche en applications qui regroupent toutes les formes d'enseignement et d'apprentissage à l'aide des réseaux de communication et multimédias".

L'Université est appelée aujourd'hui à "réfléchir à la formation des membres de la société de l'information avant la société industrielle à l'image des pays développés", a fait savoir Mme.

Belghadouche, soulignant la nécessit é de créer des plateformes virtuelles dans le domaine de l'enseignement en Algérie".

Pour sa part, Pr. Zouira Ayad (université de Relizane) a mis l'accent sur l'importance d'aplanir les difficultés et de faciliter la compréhension, appelant à l'impérative numérisation du produit intellectuel et linguistique.

Dr. Mohamed Elhadi Boutarène a insisté, de son côté, sur la généralisation de l'E-enseignement et l'importance d'adopter les nouvelles technologies dans la transmission du savoir et des sciences.

Pr Mustapha Boukhtala a animé une communication intitulée "le E-enseignement et le développement de l'auto-apprentissage", dans laquelle il a abordé les réformes en cours que connait le secteur de l'Education, appelant à la formation des encadreurs capables d'adapter l'Ecole algérienne aux nouvelles technologies".