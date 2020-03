Une rencontre Fédération algérienne de football - présidents des clubs professionnels sera tenue, le lundi 9 mars au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa (Alger), a indiqué l'instance fédérale, sur son site officiel.

Présidée par Khireddine Zetchi, président de la Fédération algérienne de football (FAF), la réunion à laquelle seront présents les membres du bureau fédérale de la FAF et ceux de la Direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF), portera sur deux points: La Licence de club professionnel (LCP) pour la saison 2020/2021 et la mise à niveau du management des SSPA. « Concernant le point 2, des organismes d’experts donneront des éclairages nécessaires sur l’opération d’assainissement des SSPA», a ajouté le communiqué de l'instance fédérale, ajoutant qu'à l'issue de cette séance de travail, des documents seront remis aux présidents des clubs qui devront être munis de leur cachet humide pour accuser réception.