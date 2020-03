Le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l’entreprise nationale du marbre de Skikda, Hakim Sebat, a indiqué à l’APS que ce mouvement de protestation fait suite "à la décision de mettre à l’arrêt plus de 70 employés de l’entreprise et le licenciement de 10 autres relevant de l’unité d’El Chatt (Skikda)".

Les protestataires qui réclament la réintégration de l’ensemble des employés affectés par cette décision ont également déploré "les poursuites judiciaires lancées à leur encontre la semaine dernière au motif d’avoir organisé une grève sans préavis".

"Nous avons mené une action de protestation de deux heures, celle-ci ne peut être considérée comme un mouvement de grève", ont-ils soutenu.

De son côté, le directeur général de l’entreprise nationale du marbre de Skikda , Abdelkader Ghadouche, a indiqué que "le conseil d’administration s’est réuni aujourd’hui et a décidé l’abandon de la plainte déposée auprès du tribunal et l’annulation de la décision contre les employés mis à l’arrêt".

Concernant les dix employés licenciés, ce responsable a révélé "qu’une décision sera prise à leur sujet par le conseil d’administration lors d’une prochaine réunion".

Il a également souligné que "toutes les mesures prises à l’encontre des employés se veulent uniquement l’application du règlement intérieur de l’entreprise", réfutant "tout comportement abusif contre le personnel". Pour ce qui est du non versement des salaires, M. Ghadouche a expliqué que "cette opération a coïncidé avec le week-end c’est pourquoi elle a été retardée".