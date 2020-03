Le taux de criminalité a baissé en 2019 de 10% par rapport à 2018, a indiqué, dimanche à Alger, le Directeur de la sûreté publique et de l'emploi au Commandement de la Gendarmerie nationale, le Colonel Abdelkader Rouba.

Lors d'une conférence de presse, le Colonel Rouba a précisé que 414.786 affaires avaient été traitées en 2019 contre 461.580 en 2018, une baisse due aux efforts déployés par les unités de la Gendarmerie nationale visant la lutte contre les réseaux criminels, qui se sont soldés par le démantèlement de 614 bandes de malfaiteurs, outre le traitement d'affaires liées à la lutte contre la corruption, au transfert illicite des fonds vers l'étranger et à la dilapidation de deniers publics.

Concernant les affaires criminelles traitées l'année dernière, le Colonel Rouba a précisé que 49% étaient liées à la corruption économique dans laquelle sont impliqués plusieurs responsables. En matière de lutte contre le trafic de drogue, le représentant de la Gendarmerie nationale a fait état de la saisie de 44,812 tonnes de kif traité et de 438.143 comprimés psychotropes ainsi que le démantèlem ent de 122 réseaux de trafic de drogue.

Pour ce qui de la cybercriminalité, le Directeur de la sécurité publique et de l'emploi a évoqué une hausse du nombre d'enquêtes passant de 1245 affaires en 2018 à 1652 en 2019, portant sur 1044 victimes.

La plupart de ces affaires concernaient principalement l'atteinte à la personnes (64%), la fraude sur internet, l'escroquerie, l'atteinte aux systèmes de traitement de données et aux biens.

Par ailleurs, le traitement des affaires liées à l'exploitation des mineurs et aux activités illégales impliquant cette catégorie dans l'espace cybernétique a fait ressortir 231 mineurs victimes de cette délinquance en 2019, soit une hausse de 62,67 % par rapport à 2018 (142 mineurs). Dans le même cadre, les unités de la Gendarmerie nationale spécialisées dans la protection des mineurs ont réintégré 494 mineurs au sein de leurs cellules familiales, soit une hausse de 67% comparativement à 2018. En matière de préservation de l'environnement et de la quiétude, il a été enregistré 280415 affaires liées à l'atteinte aux lois, dont 3126 affaires traitées par la protection de l'environnement et 44 affaires par les cellules de lutte contre l'atteinte aux biens culturels, donnant lieu à la récupération de 207 pièces archéologiques de différentes époques historique s et 35 pièces falsifiées.

En matière d'utilisation des technologies de l'information et la communication mises à la disposition des citoyens, les services de la Gendarmerie nationale ont enregistré en 2019 via le numéro vert 10-55 quelque 253 747 appels ayant donné lieu à 745 26 interventions sur terrain soldées par l'arrestation de 532 individus en flagrant délit.