L'espérance de vie n'évolue pas de façon linéaire, mais atteint un plafond, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Journal of Gerontology.

Cette particularité a été constatée chez les sportifs de haut niveau (qui vivent plus longtemps) et les « super-centenaires « et renforce l'idée que l'augmentation de l'espérance de vie est limitée.

Les chercheurs de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport (Irmes) ont analysé les données médicales de 1 205 «super-centenaires» mondiaux (125 hommes et 1.080 femmes) nés à partir 1899 et décédé en 2013.

Pour compléter leur recherches, les scientifiques ont aussi analysé les données médicales de 19 012 athlètes ayant participé aux jeux Olympiques depuis 1896 (date des premiers jeux olympiques) et décédés en 2013. En effet, ces sportifs ont une espérance de vie plus longue que leurs concitoyens.

Il existe un plafond pour l'espérance de vie

«Il existe une sorte de plateau chez les athlètes olympiques à partir de 80 à 85 ans, tandis que chez les super-centenaires le plafond s'établit aux environs de 115 ans» explique Juliana Antero-Jacquemin, la chercheuse co-auteur l'étude.

«Les résultats de cette étude laissent à penser qu'il existe une barrière physiologique en voie d'être atteinte, à la croisée des interactions entre un patrimoine génétique constant et un environnement qui se dégrade» souligne Juliana Antero-Jacquemin. «Cela renforce les arguments en faveur d'une durée limitée de la vie».

«Comme le nombre de personnes étudiées est relativement petit et la période d'observation limitée et que dès lors, la tendance observée pourrait n'être que transitoire» concluent les chercheurs.

Les Européens vivent en moyenne jusqu'à 76 ans. Même s'il existe des disparités importantes, neuf des dix pays où l'espérance de vie est la plus élevée du monde, sont en Europe, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ce rapport dévoile aussi que les Européens ont gagné pas moins de cinq ans d'espérance de vie en 30 ans, passant ainsi de 71 ans en 1980 à 76 ans en 2010.

Pour autant, l'OMS reste moins optimiste pour les années à venir : la crise économique et ses conséquences pourraient mettre à l'épreuve les progrès effectués. «Un scénario possible qui consisterait à ce que des crises économiques ou sociales soient couplées à des réductions des dépenses de santé», conclut-elle.