Les entraînements courts de forte intensité pourraient être un moyen de rester en forme et en bonne santé plus longtemps quand on est âgé. C'est ce que croient des chercheurs écossais.

Qui a dit que les retraités ne pouvaient pas garder une forme de champion ? Une étude écossaise impliquant 12 retraités bat en brèche les préjugés sur la période qui succède à la vie active. Elle montre qu'il est possible de se maintenir en bonne forme physique en pratiquant du "high intensity interval training", un entraînement en fractionné de haute intensité.

Plutôt que de faire des joggings de 30 minutes, les chercheurs ont demandé aux volontaires âgés de plus de 65 ans de se soumettre à des efforts intensifs, en l'occurrence du vélo, sur une courte période (moins d'une minute) suivis d'une phase de récupération cardiaque. Leur entraînement a été poursuivi deux fois par semaine pendant six semaines.

Les chercheurs de l'Abertay university ont observé les bénéfices de cet entraînement intensif de courte durée : les hommes ont réduit leur tension artérielle de 9 % et ont augmenté leur capacité à oxygéner leurs muscles. Ils ont également manifesté plus d'entrain et de dynamisme pour des activités quotidiennes comme des promenades.

Pour le chercheur Dr Babraj, auteur de l'étude, ces résultats apportent une preuve supplémentaire qu'il faut encourager l'activité physique chez les personnes âgées, quand bien même celle-ci se fait sur une courte durée. Cela permettrait de réduire les dépenses de santé liées aux pathologies qui surviennent à partir d'un certain âge. «Nous avons une population vieillissante et si nous ne les encourageons pas à être actifs, le fardeau économique sera astronomique. Beaucoup de maladies sont associées à un comportement sédentaire, comme le diabète et les maladies cardiovasculaires, poursuit-il, mais si nous pouvons garder les seniors actifs alors nous pouvons diminuer les risques».

L'étude est parue dans la revue scientifique Journal of the American Geriatrics Society.