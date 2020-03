Les exercices physiques visant à améliorer la santé cardio-vasculaire permettraient également de nous protéger de la diminution de nos capacités cognitives, d'après une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Neurobiology of Aging le 20 août dernier.

Des chercheurs de l'Université de Montréal et de l'Institut Universitaire de gériatrie du Montreal Research Centre sont arrivés à cette conclusion après avoir travaillé avec 85 patients. L'échantillon comprenait 31 personnes âgées de 18 à 30, et 54 individus âgés de 55 à 75 ans, dont aucun ne souffrait de troubles physiques ou mentaux pouvant influencer l'étude.

Leur forme physique a alors été mesurée sur une machine d'entraînement déterminant leur apport maximal d'oxygène sur une période de 30 secondes.

Ce sont ensuite leurs capacités cognitives qui ont été évaluées via le test de Stroop, un test scientifique qui consiste à demander à la personne d'identifier la couleur d'un mot, correspondant lui-même à une couleur. Le patient devra par exemple dire bleu si le mot «rouge» est écrit en encre bleue. Une personne capable de dire rapidement la bonne couleur sans être distraite par le mot en lui-même fait preuve d'une grande agilité cognitive.

Les participants ont ensuite subi trois IRM : une permettant d'évaluer le flux sanguin dirigé vers le cerveau, une pour mesurer l'activité cérébrale pendant le test Stroop, et une afin d'observer l'état physique de leur artère aorte.

Les résultats ont alors montré un déclin des fonctions exécutives en fonction de l'âge, mais aussi un déclin de l'élasticité aortique et de la santé cardio-vasculaire, ainsi qu'un lien entre santé vasculaire et fonctionnement cérébral. « Nous avons constaté que les personnes âgées ayant eu une plus grande activité physique et respiratoire, et dont l'aorte était en bon état avaient de meilleurs résultats que les autres lors de tests cognitifs. Nous pensons donc que la préservation de l'élasticité cérébrale peut constituer l'un des mécanismes qui réhabilite l'exercice physique dans le but de ralentir le vieillissement cognitif » explique Claudine Gauthier, principale auteure de l'étude. « Si l'impact de la forme physique sur la vascularité cérébrale implique peut-être d'autres mécanismes plus complexes, l'ensemble de nos résultats soutient l'hypothèse qu'un mode de vie sain aide à maintenir l'élasticité des artères, empêchant ainsi les dommages cérébrovasculaires, et préservant les capacités cognitives dans la vie future. » conclue la chercheuse.

A noter : cette étude fait écho à deux autres travaux scientifiques insistant sur l'importance du sport contre les maladies cognitives et de l'importance de l'activité physique pour prévenir la maladie d'Alzheimer.