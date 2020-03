Les participants à la manifestation «journées de Nâama de la poésie classique» ont appelé au terme de leurs travaux à Aïn Sefra à l’exploitation des nouvelles technologies pour faire connaître les oeuvres et créations des poètes et pour un retour en force de la poésie dans le paysage culturel algérien.

Entre autres recommandations faites lors de cette manifestation culturelle, la création de nouvelles poésies qui soient en phase avec tout ce qui a trait à la société avec ses mutations et phénomènes, en les présentant de manière créative au lecteur et en accordant l’importance à l’exploitation des avantages que procurent ces nouvelles technologies, à savoir la rapidité de leur édition (diffusion) à travers les sites électroniques.

Les participants ont souhaité, à cette occasion, l’organisation de ce genre rendez-vous culturel et des rencontres poétiques de façon tournante pour faire connaître les créations de la génération actuelle parmi les écrivains et les poètes.

Les participants ont valorisé l’apport des enseignants universitaires qui ont animé le s travaux de cet événement culturel ainsi que leur participation «effective et positive» qui, selon eux, «est une preuve de plus, dans l’intensification des efforts entre les académiciens et les poètes pour préserver ce legs culturel et littéraire algérien et le promouvoir.»

Les intervenants au cours de la rencontre ont plaidé aussi pour l’élargissement du champs de collaboration et son ouverture pour recevoir un plus grand nombre possible de poètes et de créateurs pour enrichir le paysage littéraire national.

La cérémonie de clôture de cette manifestation culturelle a été marquée par des lectures poétiques et la remise de récompenses aux meilleurs poètes participants. Les journées de Nâama de la poésie littéraire, de deux jours organisées par la direction de la culture en collaboration avec le bureau de la «Maison de la poésie algérienne», ont vu la participation d’un ensemble de poètes de plusieurs wilayas du pays et d'enseignants universitaires et des aficionados de la poésie classique.