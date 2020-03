Les artistes, issues des wilaya d'Oran, de Khenchela, de Sidi Bel Abbes, d'Ain témouchent, de Tamanrasset, de Skikda et de Tlemcen, prendront part du 5 au 8 mars courant à ce salon pour mettre en valeur les œuvres de la femme plasticienne algérienne, a-t-on expliqué.

Cet événement culturel est l'occasion propice pour rendre hommage aux femmes algériennes artistes et leurs contributions dans le développement de l'action artistique nationale, a-t-on précisé.

Pour célébrer la femme, le Musée public national de la calligraphie islamique de Tlemcen organise pour sa part une rencontre nationale à la Maison de la culture, qui regroupera 16 femmes spécialistes en décoration islamique et en calligraphie arabe, a-t-on ajouté. Les artistes participantes à cette rencontre représenteront les wilayas de Batna, Con stantine, Annaba, Alger, Tiaret et Tlemcen. Elles animeront des ateliers de formation au profit d'élèves, d'enfants aux besoins spécifiques et également aux étudiants du département des arts de l'université "d'Abou Bakr Belkaid", a-t-on indiqué de même source.

Les fans de l'art plastique, de la décoration et de la calligraphie arabe auront l'opportunité de découvrir la beauté de l'art au féminin trois jours durant.