Neuf élèves de l’école primaire Abdelaziz Aïnouz de la cité Oued Fercha dans la ville d’Annaba ont été évacués vers l’hôpital pédiatrique Sainte-Thérèse après avoir présenté des signes de difficultés respiratoires, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la direction de la protection civile.

Agés entre 9 et 11 ans, ces enfants ont été examinés par des médecins et prélèvement de sang leur ont été effectués pour identifier les causes de ces symptômes, a indiqué le directeur de la santé, Abdennacer Daâmach.

«Ces enfants se trouvent encore sous surveillance médicale mais leur état ne prête pas à inquiétude», a assuré le directeur de la santé. Les parents des élèves qui fréquentent la même classe se sont regroupés à l’hôpital causant une situation de tension en attendant les résultats des analyses laborantins. Cinq (5) écoliers de la même classe et dans la même école avaient été évacués vers l’hôpital pédiatrique Sainte-Thérèse la semaine passée et les analyses effectuées à leur admission dans cette structure avaient révélé la présence d’intoxication légère au monoxyde de carbone, rappelle-t-on.