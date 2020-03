Deux personnes, une femme de 53 ans et sa fille âgée de 24 ans, porteurs sains ont été confirmées positives au coronavirus dimanche soir par le Laboratoire national de référence de l'Institut Pasteur d'Algérie, a annoncé un communiqué du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Ces deux personnes «ont été isolées et prises en charge» , a souligné le communiqué . «Le dispositif de surveillance et d'alerte mis en place et renforcé régulièrement pour répondre à l'évolution de la situation épidémiologique du coronavirus a permis de retracer le parcours d'un Algérien de 83 ans et sa fille résidant en France ayant séjourné en Algérie du 14 au 21 février 2020 dans leur famille à Blida et qui ont été confirmés positifs au coronavirus après leur retour en France, le 21 février 2020», précise la même source .

«Ces deux personnes asymptomatiques à leur arrivée, ajoute la même source, étaient en phase d'incubation de la maladie et ont développé des signes cliniques trois jours après soit le 17 février 2020». L’enquête épidémiologique a permis d'identifier les deux sujets contacts de la famille ayant hébergé les deux malades, à savoir une femme de 53 ans et de sa fille âgée de 24 ans, porteurs sains confirmées positives ce soir par le Laboratoire National de Référence de l'Institut Pasteur d'Algérie et isolées et prises en charge», détaille le communiqué.

Le ministère de la Santé, tient à rassurer que toutes les mesures sont prises pour empêcher tout processus épidémique, souligne le communiqué.