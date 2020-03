La Palestine a annoncé dimanche avoir porté le nouveau plan d'expansion des colonies israéliennes devant la Cour pénale internationale (CPI). Saeb Erekat, secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), a déclaré à la presse à Ramallah, en Cisjordanie, que le projet de construction de nouveaux logements à Jérusalem-Est - récemment annoncé par Israël - avait été signalé à la CPI.

La Palestine «ne cherche pas la vengeance, mais la justice», et souhaite avant tout la suspension de toutes les activités de colonisation israéliennes, a souligné M. Erekat. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a annoncé mardi dernier qu'il allait appuyer un projet visant à construire 3.500 nouveaux logements dans une colonie illégale, connu sous le nom de «Projet E1». Le Projet E1 est un programme controversé visant à connecter El Qods-Est - une zone annexée par Israël - au reste de la Cisjordanie. Ce projet avait été gelé en 2012 en raison des pressions internationales et des objections des grandes puissances mondiales, comme les Etats-Unis et l'Union européenne.