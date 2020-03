Ce déplacement intervient alors que les relations entre Ankara et Moscou se sont dégradées ces dernières semaines dans la foulée des derniers développements de la situation en Syrie.

Dimanche, la Turquie a annoncé qu'elle avait lancé une offensive contre les forces syriennes dans la région d'Idleb (nord-ouest). Cette opération «Bouclier du Printemps» a été lancée après des semaines d'escalade. La semaine dernière, plus de 30 militaires turcs ont été tués dans des bombardements aériens attribués par Ankara aux forces syriennes, qui poursuivent leur offensive contre les terroristes dans la zone de désescalade. S'exprimant dimanche au sujet d'une possible rencontre entre MM. Erdogan et Poutine, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov avait déclaré: «Ce sera sans aucun doute une rencont re difficile, mais les chefs d'Etat confirment leur volonté de régler la situation à Idleb». L'escalade à Idleb suscite les craintes de la communauté internationale, alors que la situation humanitaire y est déjà catastrophique.

19 soldats de l'armée gouvernementale tués par des drones turcs à Idleb

Au moins 19 membres des forces gouvernementales syriennes ont été tués dimanche dans des attaques de drones turcs dans la province syrienne d'Idleb (nord-ouest), a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Les drones turcs ont visé les positions des forces syriennes dans le camp de Jabal al-Zawiyeh et al-Hamdiyeh à Idleb, selon l'ONG basée à Londres. Avec ce dernier bilan, environ 93 soldats gouvernementaux et combattants pro-gouvernementaux ont été tués dans des attaques similaires au cours des 72 dernières heures, a précisé l'OSDH. Plus tôt dans la journée, l'agence de presse syrienne officielle SANA a déclaré que les forces gouvernementales ont abattu trois drones turcs au-dessus d'Idleb. En même temps, les forces turques ont abattu deux avions de combat syriens dans la même région. Ces incidents s'inscrivent dans le cadre de la grave escalade entre la Turquie et la Syrie.

Le ministre turc de la Défense Hulusi Akar a déclaré dimanche que la seule cible de la Turquie serait les soldats et combattants syriens à Idleb en vertu du droit à l'autodéfense. Depuis décembre dernier, les forces syriennes procèdent à une offensive d'envergure contre les rebelles ultra-radicaux dans la province d'Idleb, dernier bastion des rebelles soutenus par la Turquie.

Le Kremlin s'engage à poursuivre ses efforts de lutte contre le terrorisme en Syrie

La lutte contre le terrorisme en Syrie se poursuivra, a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov dans une interview accordée à la chaîne de télévision Rossiya-1, a rapporté dimanche l'agence de presse TASS. M. Peskov a indiqué que des installations militaires russes en Syrie avaient été bombardées par des terroristes, et que «la lutte contre ces éléments terroristes se poursuivrait envers et contre tout».

M. Peskov a également souligné que la Turquie était initialement supposée garantir la non-intervention de ces éléments dans le cadre des accords de Sotchi. «Malheureusement, la Turquie n'a pas rempli ses obligations, et les terroristes sont passés à l'offensive contre les forces armées syriennes», a-t-il ajouté.

M. Peskov a rappelé que la Russie était le seul pays étranger à avoir déployé des soldats en Syrie à la demande du gouvernement syrien légitime. Jeudi, au moins 34 soldats turcs ont été tués dans la province syrienne d'Idleb par des frappes aériennes que la Turquie a imputées au gouvernement syrien. Cet incident constitue une grave escalade de la situ ation entre les forces turques et syriennes, et soulève l'éventualité d'une confrontation totale entre les deux parties. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan sont convenus vendredi d'examiner la possibilité de se rencontrer dans un avenir proche pour discuter de la situation à Idleb.