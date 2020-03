L'Algérienne Ines Bekrar a été éliminée en quarts de finale de la phase des qualifications du Tournoi international juniors J1 Casablanca ''Méditerranée avenir'' de tennis qui se déroule au Maroc, après sa défaite devant l'Estonienne Elizabets Jurna par deux sets à zéro (2-0).

La championne d'Afrique en titre des juniors (131e mondiale) a concédé le premier set 7-5, avant d'être surprise à nouveau au second 6-3 par l'Estonienne qui valide ainsi son billet pour le tableau final de ce rendez-vous classé en grade 1. Il s'agit du premier tournoi officiel pour Bekrar (17 ans) depuis son sacre continental en Afrique du Sud le 14 février dernier. Ce tournoi international des garçons et filles enregistre la participation de plusieurs joueurs et joueuses bien classés dans le ranking mondial des juniors, notamment la Française Selena Janicijevic (24e mondiale) et l'Italien Flavio Cobolli (11e mondial). Le vainqueur empochera 300 points, tandis que le finaliste récoltera 210 pts.