La sélection algérienne dames de handi-basket a surclassé son homologue d'Afrique du Sud sur le score de 53-33 (mi-temps 32-06), dimanche à Johannesburg pour le compte de la première journée du tournoi de qualification afro-paralympique de Tokyo-2020.

Donnée comme grande favorite pour arracher le seul billet qualificatif pour Tokyo, la sélection algérienne, double championne d'Afrique en titre, a dominé sa première rencontre face à l'Afrique du Sud, remportant trois des quatre quarts de temps (16-04, 16-02, 06-05), avant de céder le dernier quart à l'équipe hôte (15-22).

Etant donné que le tournoi de Johannesburg regroupe l'Algérie et l'Afrique du Sud seulement, la Fédération internationale de handi-basket (IWBF) a opté pour la tenue de quatre matchs entre les deux sélections durant quatre jours, avant d'organiser la finale pour attribuer le billet qualificatif, samedi.

Chez les messieurs, l'Algérie avait battu le Maroc 70-64 après prolongation, en ouverture du tournoi. Les deux équipes ont terminé le temps règlementaire de la rencontre à égalité 55-55. De s on côté, l'équipe sud-africaine a pris le meilleur sur l'Egypte (72-53).

Quatre sélections en messieurs se disputent le ticket de qualification aux Jeux Paralympiques, après le retrait de l'Angola et du Kenya. Il s'agit de l'Algérie, du Maroc, de l'Egypte et de l'Afrique du Sud.