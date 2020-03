Pas moins de 982 secouristes volontaires ont été formés par les services de la Protection civile de la wilaya de Tamanrasset, a-t-on appris samedi auprès des responsables de cette institution.

Il s'agit de la formation depuis le lancement de ce programme en 2011 de 27 promotions (dont 791 hommes et 191 femmes), a détaillé le chargé de la communication, le capitaine Hachemi Guendouz . Initié par la Direction générale de la protection civile (DGPC), le programme vise l'encrage de la culture des premiers secours auprès des citoyens, à travers des cours d'initiations, ce qui permettra à ces secouristes d'intervenir en cas de dangers, avant l'arrivée des équipes professionnelles de la protection civile, a-t-il expliqué. S'agissant des accidents domestiques, les mêmes services ont enregistré durant les quatre dernières années et jusqu'à mi-février en cours, 34 intoxications au monoxyde de carbone. Aucun mort n'a été signalé, selon la même source.

Une campagne de sensibilisation sur les risques d'intoxication au monoxyde de carbone a été lancée au profit des élèves des établissements scolaires, des affiliés au corps de la sûreté nationale, et au niveau du centre universitaire de Tamanrasset.