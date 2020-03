Un stage de formation lié à l’environnement a été ouvert samedi au siège de l’Office des établissements de jeunes (Odej) de Khenchela au profit de 15 journalistes et correspondants locaux dans le cadre d’une convention entre les deux ministères de la Communication et de l’Environnement.

Le stage aborde les thèmes de «la préservation de la biodiversité», «l’économie verte», «les énergies renouvelables», «l’éducation environnementale et le traitement intégré des déchets», a indiqué le directeur local de l’environnement, Karim Darnouni. «La formation de 10 jours est encadrée par des experts en environnement et vise à initier les participants aux conceptions de base de l’environnement afin qu’ils contribuent à leur tour à la diffusion et la vulgarisation des informations sur l’environnement au large public’’, a-t-il détaillé. Des diplômes seront remis aux journalistes participants au terme de la formation, a ajouté le même cadre. Pour Abdelhak Zarouali, journaliste à la radio de Khenchela qui a salué l’initiative, la formation permet notamment de «maîtriser les concepts liés à l’environnement et à l’écologie pour ensuite mieux les transmettre aux auditeurs et lecteurs afin de les sensibiliser et les pousser à une prise de conscience écologique».