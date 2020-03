Dans une déclaration à l'APS, M. Lahbib Abidate a fait état de la réalisation en cours de 20 groupes scolaires (cycle primaire), quatre (4) lycées d'une capacité de 1000 sièges pédagogiques chacun, et quatre (4) CEM devant être réceptionnés au cours de la rentrée scolaire 2020-2021, affirmant que ces nouvelles structures permettront d'assurer 9000 sièges pédagogiques au niveau des communes de Bab Ezzouar, Bordj El Bahri, Baraki (Houche Mihoub) et Bordj El Kiffan.

Répartis sur 17 communes de l'est d'Alger (4 circonscriptions administratives), les 20 groupes scolaires qui comptent entre 6 et 12 classes renforceront les capacités d'accueil dans cette région de la capitale à raison de 500 sièges dans chaque école primaire, a ajouté M. Abidate.

Lors de sa v isite d'inspection de l'état d'avancement des travaux de réalisation des établissement éducatifs à l'Est d'Alger, le wali d'Alger Youcef Cherfa avait insisté sur l'importance de réceptionner ces infrastructures éducatives dans leurs délais fixés.

Dans ce cadre, le même responsable a assuré que le lycée en cours de réalisation à Bab Ezzouar (1.000 places), sera réceptionné dans les délais fixés et ouvert aux lycéens, en vue d'alléger la pression sur les lycées Bejaoui 1 et 2, annonçant, dans le même cadre, la mise en service pour la prochaine rentrée scolaire de plusieurs cantines scolaires. Ces projets s'inscrivent dans le cadre des efforts des Pouvoirs publics pour répondre aux besoins du secteur de l'Education nationale et prendre en charge les citoyens résidents dans les nouvelles cités, souligne-t-on de même source.

La rentrée scolaire 2019-2020 a connu l'inscription de plus de 320.000 élèves, dont 162.493 dans le cycle primaire, plus de 104.560 dans le cycle moyen près de 42.000 autres dans le cycle secondaire, a rappelé M.

Abidate, rappelant que sa circonscription éducative a été renforcée par 12 groupes scolaires, dont 3 primaires, 2 collèges et 1 lycée au niveau de la cité 5000 logts AADL «Kerrouche» dans la commune de Reghaia.