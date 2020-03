La Société des ciments de Beni Saf (Aïn Témouchent), relevant du Groupe public industriel des ciments d'Algérie (GICA), prévoit d’exporter durant l’année en cours plus de 45.000 tonnes de clinker vers des pays africains, a indiqué dimanche à Oran la chargée de la communication et de commercialisation de cette société.

En marge da la 2ème édition du Salon international de l’investissement dans l’immobilier, de la construction et des travaux publics "Oran, investissement et exportation 2020", organisé du 26 février au 2 mars, Dakmous Fatima-Zohra a souligné, à l’APS, que la Société des ciments de Beni Saf prévoit d’exporter durant l’année en cours plus de 45.000 tonnes de clinker vers différents pays africains, à travers le port de Ghazaouet (Tlemcen).

Mme Dakmous a fait savoir que des commandes sont à l’étude pour d'éventuelles opérations d'exportation durant l’année en cours pour une quantité globale de 45.000 tonnes de clinker vers des pays africains, dont le Ghana, la Guinée et la Mauritanie, et ce, à travers le port de Ghazaouet, rappelant qu'en 2019 quelque 9.000 tonnes du même produit ont été exportées vers la Guinée et le Sénégal, à travers le même port.

Elle a, à ce titre, déclaré qu’après avoir honoré les commandes nationales en ciment gris, notamment les commandes de la région Ouest du pays, la Société des ciments de Beni Saf relève le défi et s'oriente vers l’exportation vers les marchés africains comme première étape, avant de cibler les marchés européens et autres dans une autre étape.

La Société des ciments de Beni Saf prend en charge la fourniture du ciment gris aux différents opérateurs économiques et entreprises de construction de la région Ouest du pays, dont Aïn Témouchent, Oran, Sidi Bel-Abbès et également Alger, a-t-elle indiqué, ajoutant qu'entre 4.500 et 5.500 tonnes sont commercialisées quotidiennement.

La production annuelle de la Société, qui emploie 430 travailleurs, varie entre 1 million et 1,2 million de tonnes de ciment gris et 1 million de clinker, a-t-on fait savoir.

A noter que 93 exposants de nationaux et étrangers participent au deuxième Salon international de l’investissement dans l’immobilier, la construction et les travaux publics, à travers trois salons simultanés, à savoir "l’immobilier, la construction et les travaux publics", "l’industrie et la manutention" et "transport et logistique".

Le salon, organisé par l’Agence de communication "Sunflower", regroupe des entreprises nationales publiques et privées spécialisées dans l’immobilier, la construction et l’aménagement externe et interne, ainsi que d’autres de Tunisie, Canada, Turquie, Chine, Belgique, entre autres, en plus d’institutions bancaires spécialisées dans le financement de l’immobilier, le logement ainsi que l’Agence locale de soutien à l’emploi des jeunes.