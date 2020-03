Le réseau social a organisé la semaine dernière toute une communication sur l’action en justice qu’il a entamée contre OneAudience, une entreprise américaine qu’il soupçonne « d’avoir utilisé les données personnelles de ses utilisateurs de façon inappropriée » rapporte le site 20minutes.fr dans un article mis en lige le 29 février, dans lequel on apprend également que Facebook met en avant le fait que cette société a « a payé des développeurs pour installer un logiciel malveillant dans leurs applis », pour « collecter des données d’utilisateurs de Facebook et d’autres réseaux sociaux ». Avant cela, le réseau social avait aussi trainé devant les tribunaux la société sud-coréenne Rankwave, au motif, selon 20minutes.fr qu’elle « exploitait plusieurs applications pour recueillir des données personnelles à des fins publicitaires et de marketing ». En mettant e perspective ses actions devant les juges pour sécuriser les données personnelles, Facebook ne s’empêche pas de signaler que la plainte déposée la semaine dernière « est notre dernier effort en date pour protéger les personnes et mettre face à leurs responsabilités ceux qui abusent l’industrie des technologies et ses usagers», lit-on sur le site du journal d’informations gratuit français. Pour rappel, la société de Zuckerberg avait écopé, il y a quelques mois d’une amende 4,5 milliards de dollars, infligée par l’agence fédérale chargée de la protection des consommateurs etd e l concurrence, la FTC qui lui reprochait justement de « ne pas avoir su protéger les données privées de ses utilisateurs. »