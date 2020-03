Les Belouizdadis, qui avaient déjà battu les Canaris (3-0) à l'aller, ont plié le match en première mi-temps, en inscrivant trois buts par Belahouel (11', sur penalty), Bouchar (42'), Souibaa (45'+2'), avant que Hamroune (70', sur penalty) ne réduise l'écart pour la JSK. A la faveur de cette large victoire, le CRB (39 points) conforte sa place de leader et prend cinq points d'avance sur le MC Alger (2e, 34 points) et six sur l'ES Sétif (3e, 33 pts). Tenu en échec (1-1), le MC Alger a raté l'occasion de réduire l'écart sur le CRB. Les Rouge et Vert ont pourtant ouvert le score en début de match par Frioui (15'), avant de laisser les Hamraouas contrôlés le match en ratant, notamment, un penalty à la 43e minute.

En deuxième mi-temps, les protégés de Mecheri Bachir sont parvenus à égaliser par Moutrani (72') et ont même raté l'occasion de remporter le match sur un tir repoussé par le poteau droit du gardien du MCA.

La bonne opération de la journée est à mettre au profit de l'ES Sétif, vainqueur du NA Hussein-Dey (2-0), qui déloge la JSK de la troisième place du podium avec 33 points.

La victoire de l'ESS a tardé à se dessiner, avant que Laouafi (55') et Berbache (76') ne réussissent à débloquer la situation en deuxième mi-temps.

De son côté, le CS Constantine qui restait sur une victoire en déplacement devant le CA Bordj Bou Arréridj (3-1), a été tenu en échec à domicile par le NC Magra (1-1), ratant l'occasion de se rapprocher du peloton de tête et reste scotché à la 5e place avec 30 points.

Just derrière, la JS Saoura a infligé une troisième défaite consécutive à l'USM Alger, en s'imposant 1 à 0, grâce à un but de Elmammeri juste avant la pause. A la faveur de cette précieuse victoire la JSS (29 points) occupe la 6e place avec le MC Oran.

Dans le bas du classement, l'AS Ain M'lila a battu le CA Bordj Bou Arréridj (2-0) dans un match disputé à huis clos et prend sa revanche sur son adversaire du jour, après l'élimination en huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie (3-1). Grâce à ce succès, l'AS Ain M'lila (26 pts) remonte à la huitième place du classement aux côtés de l'USM Bel Abbes, b attue à domicile par l'US Biskra (0-1). Jeudi, en ouverture de la 20e journée, le Paradou AC s'est imposé devant l'ASO Chlef (1-0), au stade Mohamed-Boumezrag de Chlef. Avec cette victoire en déplacement, le PAC occupe la 10e place en compagnie de l'USM Alger avec un total de 25 pts. Le PAC compte un match en retard à jouer devant le MC Alger.

Cette rencontre a été avancée à jeudi pour permettre aux deux équipes de disputer les matches en retard des 1/8e de finale de la Coupe d'Algérie prévus mardi prochain.

La 21e journée du championnat de Ligue 1 se déroulera les 5 et 7 mars, selon le calendrier de la compétition publié samedi par la Ligue de football professionnel (LFP).