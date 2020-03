L'entraîneur de l'OGC Nice (Ligue 1 française de football) Patrick Vieira a indiqué que le défenseur international algérien Youcef Atal, en phase de rétablissement, est en train de suivre «le protocole mis en place», tout en insistant sur le fait qu'il faudra «être patient» quant à son retour sur les terrains.

«Youcef est en train de suivre le protocole qu’on avait mis en place. Il travaille individuellement avec les kinés et n’a pas commencé la course. Il faudra encore être patient. Quand est-ce qu'il reprendra ? Je ne sais pas. Ca dépend de l’évolution (de son état, ndlr), on ne va pas mettre de date sur son retour», a affirmé le coach du club azuréen, cité dimanche par la presse locale. Atal (23 ans) avait été victime en décembre dernier d'une lésion méniscale.

L'ancien joueur du Paradou AC s'est fait mal tout seul en tentant un dribble au niveau du point de corner avant de s'écrouler. Il s'était fait opérer quelques jours plus tard.

«Ce qu’il faut, c’est aller progressivement et voir comment son genou va réagir. Aujourd’hui, ça se passe très bien», a ajouté l'entraîneur niçois.

Ata l, forfait pour les deux prochains matchs de l'équipe nationale dans le cadre des qualifications de la CAN-2021 durant ce mois de mars, compte 13 apparitions depuis le début de la saison en Ligue 1 (1 but et 1 passe décisive). Il avait été l'une des grandes révélations de la saison 2018/2019 en France (6 buts), d'où l'intérêt notamment du Paris SG à vouloir l'avoir dans ses rangs.

Avant de rejoindre Nice en 2018, Atal a porté les couleurs de nombreux clubs (toutes catégories confondues), entre autres la JS Kabylie et le Paradou AC, avant de rejoindre la formation belge de Courtrai, à titre de prêt pour une saison.