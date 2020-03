«Je suis favorable à cette idée, mais il faut attendre que nos stades soient dotés de moyens de surveillance comme les caméras pour opter pour cette solution», a indiqué le premier responsable de la LFP sur le plateau de l'émission «La troisième mi-temps» de la Télévision nationale.

A l'instar de chaque saison footballistique, l'exercice actuel n'a pas dérogé à la règle, avec le déroulement de plusieurs matchs à huis clos dans les deux Ligues professionnelles, portant un sérieux coup au spectacle et privant de nombreux supporters de leurs équipes à cause de l'attitude d'une poignée d'«irréductibles».

Interrogé sur le professionnalisme en Algérie, Medouar a indiqué que ce mode de fonctionnement, instauré en 2010, a «mal démarré» et qu'il se trouve actuellement dans une «impasse» en raison de plusieurs facteurs, notamment «le statut des clubs assimilés à des entités économiques et commerciales alors que l’env ironnement n’était pas adapté».

«Je préconise une forme juridique beaucoup plus souple et ajustée à l’activité sportive», a ajouté le président de l'instance dirigeante de la compétition.

Pour relancer un professionnalisme aux abois, la LFP a mis en place une commission composée de présidents de club, choisis par le président de la Ligue, avec la mission d’élaborer des dossiers qui relèveront notamment du statut particulier des clubs, du contrat du joueur, de la fiscalité, de la sécurité sociale, des droits TV et du sponsoring solidaire, dans l'objectif d'établir «un document qui regroupera toutes les réflexions et idées en mesure de contribuer à la sortie de crise».