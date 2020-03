Un patient est décédé dans l'Etat de Washington après avoir contracté le coronavirus, a indiqué samedi un porte-parole du département de la santé de cet Etat, le premier décès lié à l'épidémie sur le territoire américain.

Si les dernières estimations font état de 19 cas répertoriés de malades du virus aux Etats-Unis, trois patients diagnostiqués ces derniers jours n'avaient aucun lien connu avec un foyer de l'épidémie, ce qui laisse penser que la maladie se propage sur le sol américain. A ces cas s'ajoutent 47 malades rapatriés aux Etats-Unis. Le président Donald Trump s'exprimait en début d'après-midi devant la presse, notamment sur les derniers développements liés au coronavirus.

Le décès est intervenu dans le comté de King, qui comprend la ville de Seattle, ont indiqué les autorités. «C'est une triste journée dans notre Etat», a réagi, dans un communiqué, le gouverneur de Washington Jay Inslee, qui a adressé ses condoléances à la famille et aux proches du patient décédé. «Nous allons continuer à travailler pour que personne ne meure plus de ce virus», a-t-il ajouté.

Le malade qui a succombé au virus dans l'Etat de Wa shington n'est pas le premier citoyen américain à décéder des suites du Covid-19. Un homme de 60 ans hospitalisé à Wuhan (Chine), où le coronavirus s'est déclaré pour la première fois, est mort le 6 février. L'épidémie a déjà fait plus de 2.900 morts dans le monde, dont l'immense majorité en Chine (2.835), et infecté plus de 85.000 personnes (plus de 79.000 en Chine).



Premier mort australien, un ancien passager du Diamond Princess

Un Australien de 78 ans, ancien passager du paquebot Diamond Princess, mis en quarantaine au large du Japon, a été la première victime du coronavirus dans le pays, ont annoncé dimanche les autorités sanitaires. L'homme est mort tôt dimanche matin dans un hôpital de Perth (sud-ouest), a indiqué une porte-parole du ministère de la santé de l'Etat d'Australie-Occidentale.

Son épouse, âgée de 79 ans et également contaminée à bord du paquebot, reste hospitalisée à Perth. Plus de 700 cas de coronavirus s'étaient déclarés parmi les passagers et membres d'équipage de ce bateau de croisière. «Le processus de la quarantaine n'a pas été parfait», avait reconnu le directeur du département des maladies infectieuses au Centre national du Japon pour la santé et la médecine, Norio Ohmagari.



Trump prêt à aider les Iraniens, s'ils le demandent

Le président américain Donald Trump s'est dit prêt samedi à aider les Iraniens à faire face à l'épidémie de nouveau coronavirus, à condition qu'ils le demandent.

Avec 43 décès confirmés, l'Iran est le pays qui concentre le plus grand nombre de morts liés au coronavirus hors de Chine. «Si nous pouvons aider les Iraniens sur ce dossier, nous sommes assurément prêts à le faire», a affirmé M. Trump lors du grand rendez-vous annuel des conservateurs dans la banlieue de Washington.

«La seule chose qu'ils doivent faire est de le demander», a ajouté le locataire de la Maison Blanche qui revendique une politique de «pression maximale» face à la République islamique et a opté pour une rhétorique très agressive vis-à-vis de ses dirigeants. Le département d'Etat a indiqué à l'Iran être disposé à aider, faisant passer ce message par la Suisse qui représente les intérêts américains à Téhéran en l'absence de relations diplomatiques entre les deux pays depuis 1980.



Le nombre de cas au Liban passe à 7

Le nombre de cas du nouveau coronavirus (COVID-19) au Liban est passé à sept samedi, a rapporté l'Agence de presse nationale officielle. Le ministre libanais des Travaux publics et des Transports, Michel Najjar, a pris vendredi la décision de suspendre les vols à destination et en provenance des pays où le taux d'infection par le nouveau coronavirus est très élevé. Conformément à la nouvelle décision, seuls les citoyens libanais et les étrangers qui résident au Liban ont le droit de retourner dans le pays.

De plus, le Liban a décidé de fermer toutes les écoles et universités jusqu'au 8 mars afin de tenter d'arrêter la propagation du virus.