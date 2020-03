Le président sud-coréen Moon Jae-in a fait état dimanche d'une mobilisation «totale» de son gouvernement contre l'épidémie de coronavirus, alors que 376 nouveaux cas ont encore été répertoriés dimanche.

Pays le plus touché par l'épidémie après la Chine, la Corée du Sud connaît depuis quelques jours une flambée de nouveaux cas, et ce en raison notamment d'une intense campagne de dépistage.

Les autorités sanitaires ont annoncé dimanche avoir enregistré 376 nouveaux cas de contamination, portant le total à 3.526, dont 17 morts.

Des dizaines d'événements ont été annulés sur la péninsule, et plus de 70 pays ont imposé des restrictions sur les voyages en Corée du Sud. «Après avoir relevé l'alerte à son niveau le plus élevé, le gouvernement livre désormais une réponse totale», a déclaré M. Moon lors d'un discours à l'occasion des commémorations du Mouvement du 1er mars 1919, un des actes fondateurs de la lutte pour l'indépendance contre la colonisation japonaise (1910-1945).

L'ampleur des célébrations, cette année, a été revue à la baisse.

«Nous allons être en mesure de dominer l'épidémie de Covid-19 et de relancer notre éc onomie malmenée», a-t-il promis. Près de 90% des nouveaux cas ont été signalés à Daegu, quatrième ville du pays, et dans la province voisine de Gyeongsang du Nord, ont précisé dans un communiqué les Centres coréens pour le contrôle et la prévention des maladies. Le bilan devrait continuer de grimper car les autorités ont commencé à effectuer des tests sur plus de 260.000 fidèles de l'Eglise Shincheonji de Jésus, une organisation qualifiée de secte par ses détracteurs et qui est directement liée à la moitié des cas de contamination répertoriés dans le pays.

L'épidémie de coronavirus s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rangs de ce mouvement à partir d'une de ses fidèles, une femme de 61 ans identifiée comme le patient 31.

Elle a commencé à souffrir de fièvre le 10 février et assisté à au moins quatre offices de Shincheonji à Daegu avant d'être diagnostiquée comme porteuse du virus.