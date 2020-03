L'Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a estimé que l’innovation, en général et en particulier dans le domaine de l'agriculture, est la force motrice essentielle pour parvenir à un monde libéré de la faim et de la malnutrition.

L'innovation agricole consiste en la mise en œuvre des produits, des processus ou des modes d'organisation nouveaux ou existants, dans un contexte spécifique, afin d'accroître l'efficacité, la compétitivité et la résilience dans le but de résoudre un problème, lit-on sur le site web de la FAO.

Cette innovation touche toutes les dimensions du cycle de production et l'ensemble de la chaîne de valeur - de la production agricole, forestière, halieutique ou animale à la gestion des intrants et jusqu'à l'accès au marché.

S'agissant du rôle de la FAO dans la défense de l'importance de l'innovation en agriculture pour accroître la sécurité alimentaire, le développement durable et promouvoir le développement rural, cette dernière aide les Etats membres à libérer le potentiel de l'innovation pour stimuler la croissance socio-économique, assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, réduire la pauvreté et améliorer la résilience au changement climatique afin de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable.

A titre d'exemple, la FAO et ses partenaires travaillent dans neuf pays pilotes d'Afrique, d'Asie et d'Amérique centrale pour réunir des partenaires internationaux, nationaux et locaux afin d'élaborer et de mettre en œuvre des plans de développement des capacités d'innovation agricole.

Cette dernière aide également les gouvernements à élaborer des stratégies qui favorisent la mécanisation agricole durable et collabore avec les petites entreprises, les coopératives et les organisations locales pour que les petits exploitants agricoles aient accès à des services mécanisés.

Selon la FAO, l'innovation numérique joue un grand rôle dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture car elle vise à exploiter la puissance des technologies numériques pour piloter, accélérer et adapter les idées novatrices ayant un fort potentiel en terme d'impact sur l'alimentation et l'agriculture, en transformant les solutions et les services numériques en biens publics mondiaux.