La Maison de jeunes de la ville de Khemisti (Tissemsilt) a accueilli samedi la générale de la pièce théâtrale pour enfants «Ghabatouna» (Nôtre forêt), jouée par la troupe «Les Amis de la Scène» relevant de l'association culturelle locale «Lou'loua» (la perle).

Cette nouvelle création, écrite et mise en scène par Wahid Metahri, s'articule autour de trois personnages égarés dans une forêt lesquels s'adonnaient à des actes répréhensibles dans cet espace naturel, détruisant les branches des arbres et polluant l'endroit. Ces agissements nuisibles à l'environnement provoquent aussitôt la colère des animaux vivant dans la forêt, qui décident de réagir pour défendre leur milieu naturel... L'auteur, à travers cette pièce qui dure près d'une heure, transmet un message en direction des enfants pour les sensibiliser à l'importance de la protection de l'environnement. «Ghabatouna» sera bientôt à l'affiche de plusieurs établissements culturels et de jeunes de la wilaya de Tissemsilt, notamment durant les prochaines vacances scolaires, a indiqué le président de l'association culturelle «Lou'loua», Abderrahmane Boudoumi. Il a égalemen t fait savoir que cette oeuvre est la cinquième production à voir le jour depuis la création de la troupe des «Amis de la Scène» il y a six années.