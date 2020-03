Le coup d’envoi des journées cinématographiques nationales du court métrage amateurs a été donné samedi après-midi à la maison de culture Mustapha Khalef de Saïda avec la participation 21 jeunes amateurs du 7e Art de 11 wilayas du pays.

La première journée de la manifestation cinématographique, qui s’étale sur quatre jours, s’est illustrée par la présentation de courts métrages qui participent au concours du meilleur film afin de décrocher le prix «Aigle d’art». Le public a assisté à la projection de deux courts métrages amateurs en cette première journée, respectivement «Larbi Rabie» du réalisateur El-Hadi Ghezouli, de la wilaya de Tindouf, et «Amana» du réalisateur Bouarfa Mohamed, de la wilaya de Saïda. Les journées cinématographiques nationales du court métrage amateur, organisées par la maison de culture en coordination avec la coopérative «El-Djouhara» sous le slogan «Jeunes, vous êtes l’innovation», a programmé 21 produits cinématographiques concourant dans cette manifestation qui est à sa première édition.

Le directeur de la maison de culture, Mohamed Zaoui, a déclaré, à l’APS, que «c ette manifestation nationale permettra d’ouvrir un espace aux jeunes pour faire connaître leurs produits cinématographiques, découvrir les jeunes talents et les accompagner et de susciter chez eux l’esprit d’innovation». Cette manifestation artistique se poursuivra avec la projection de courts métrages dont, notamment, «Doumia» du réalisateur Lott Amine, «Trois cafés» de Bachir Aïmer, «Soug Ellil» de Chakhnaba Kheir-Eddine, «Domino» et «Le défi» de la réalisatrice Fatima-Feriel Khelifa, entre autres. Deux ateliers de formation sont programmés au cours de la manifestation au profit des jeunes amateurs de cinéma sur «la réalisation cinématographique» et «l’écriture de scénario» qui seront encadrés par deux professeurs spécialisés dans le domaine du cinéma, Noureddine Haddou et Moulay Ahmed.

Une conférence intitulée «Le cinéma et la société» est également au programme des journées cinématographiques nationales du court métrage amateurs et sera animée par Cherif Boumediene de l’université de Saïda. Plusieurs wilayas participent à cette manifestation dont Annaba, Skikda, Setif, Aïn Defla, Tindouf, Sidi Bel-Abbès, Tebessa, Relizane, Nâama et Tiaret.