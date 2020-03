La Russie a appelé dimanche les autorités turques à "intervenir" après l'"arrestation" de trois collaborateurs du média Sputnik sur fond de tensions russo-turques sur la Syrie. "Des groupes organisés de personnes ont simultanément attaqué les appartements de nos trois employés à Ankara.

Il y avait une dizaine de personnes dans chaque", a indiqué la rédactrice en chef du groupe auquel appartient Sputnik, Margarita Simonian, sur Telegram. Selon elle, leur rédaction n'a pas eu de contact avec les trois collaborateurs depuis plus de neuf heures. Le ministère russe des Affaires étrangères a appelé les autorités turques à "intervenir et à assurer la sécurité des journalistes des médias russes" dans le pays. Selon l'antenne turque de l'ONG Reporters sans frontières (RSF), les trois personnes, deux journalistes et un traducteur, se sont rendus à un poste de police pour porter plainte à propos des attaques, mais les policiers leur ont répondu qu'ils "les cherchaient" pour les interroger "à propos d'un article". L'OSCE a "condamné" sur Twitter "les menaces et la tentative d'attaque" contre les journalistes de Sputnik en Turquie et "appelé les autorités à assurer la sécurité des correspondants étrangers". Cet incident intervient alors que la tension s'est exacerbée entre Moscou et Ankara à la suite de l'escalade des tensions en Syrie, où les deux pays soutiennent des camps opposés.