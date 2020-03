Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a supervisé des exercices militaires vendredi, ont annoncé samedi les médias d'Etat, alors que le pays est en alerte face à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ces exercices militaires visaient à juger «la mobilité et la capacité de frappe des unités de défense sur le front et dans la zone orientale», a déclaré l'agence de presse nord-coréenne, KCNA. La Corée du Nord a affirmé qu'elle n'a enregistré aucune infection par le Covid-19 qui fait rage en Chine voisine, ajoutant que le pays a pris des mesures telles que la mise en quarantaine des étrangers à travers le pays et la suspension du trafic vers et depuis la Chine et la Russie depuis le début de cette année. L’agence de presse KCNA a également rapporté que le dirigeant nord-coréen a présidé une réunion élargie du Bureau politique du Comité central du Parti des travailleurs de Corée relative au Covid-19. La Corée du Nord a interdit aux étrangers d'entrer sur le territoire au cours de l'épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) de 2002-2003 et de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014. Le n ouveau coronavirus, détecté pour la première fois à la fin de l'année dernière dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, a déjà infecté environ 80.000 personnes et tué plus de 2.500 en Chine.