Le président afghan Mohammad Ashraf Ghani a déclaré samedi que l'Afghanistan et les Etats-Unis avaient conclu un accord sur la base duquel les forces américaines et de la coalition se retireront du pays dans un délai de 14 mois. «Aujourd'hui, les Etats-Unis et l'Afghanistan ont publié une déclaration commune.

Sur la base de cette déclaration, une paix durable sera assurée pour tous les Afghans», a déclaré M. Ghani lors d'une conférence de presse conjointe avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, et le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, en visite à Kaboul.

M. Ghani a émis ces commentaires alors que les Etats-Unis et les talibans ont signé un accord de paix dans la capitale qatarie, Doha, samedi également. «Pour la première fois, l'idée du retrait des forces étrangères a été lancée par moi», a déclaré M. Ghani après avoir publié la déclaration commune.

«Nous sommes convaincus que nous disposons d'un consensus national sur la paix. Nous avons la volonté politique et la capacité de faire la paix grâce à la résilience de notre société, au dynamisme de notre économie et à la capacité de notre Etat. L'Afghanistan est un Etat souverain. C'est un pays indépendant», a-t-il fait remarquer.

Selon la déclaration, les 12.000 à 13.000 soldats américains actuellement en service en Afghanistan seront ramenés à 8.600 dans les 135 jours suivant la date de signature de la déclaration. Les Etats-Unis et la coalition «achèveront le retrait des forces restantes d'Afghanistan dans les 14 mois suivant l'annonce de la déclaration conjointe et de l'accord entre les Etats-Unis et les talibans, et retireront toutes leurs forces des bases restantes, sous réserve que les talibans remplissent leurs engagements au titre de l'accord entre les Etats-Unis et les talibans», selon la déclaration. «Au fur et à mesure que les négociations intra-afghanes progresseront, les Etats-Unis surveilleront de près les actions des talibans, afin de juger si leurs efforts en faveur de la paix sont bien visibles. Si les talibans respectent l'accord, les Etats-Unis commenceront une réduction des forces basée sur des conditions, je répète, basée sur des conditions», a déclaré M. Esper lors de la même conférence de presse. L'accord entre les Etats-Unis et les talibans aurait également inclus le début de négociations intra-afghanes.

L'Afghanistan va entamer un engagement diplomatique avec les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies afin de retirer les membres des talibans de la liste des sanctions, selon la déclaration.

L'ONU salue les efforts vers un règlement politique en Afghanistan

Les Nations Unies ont appelé samedi à poursuivre la réduction de la violence en Afghanistan et à créer les conditions pour la tenue des pourparlers de paix intra-afghans après l'annonce de la signature d’un accord entre les Etats-Unis et les Talibans. Le 29 février, les Etats-Unis et les Talibans ont signé à Doha, un accord de paix en quatre points. L’accord comprend tout d’abord des garanties pour «empêcher l'utilisation du sol de l'Afghanistan par tout groupe ou individu contre la sécurité des Etats-Unis et de leurs alliés». Par la voix de son porte-parole, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a salué les efforts visant à parvenir à un «règlement politique durable» en Afghanistan. «Les événements d’aujourd’hui à Doha et à Kaboul marquent une évolution importante à cet égard», a souligné Stéphane Dujarric, porte-parole de M. Guterres, dans un communiqué. Le chef de l’ONU a exprimé sa gratitude envers le Qatar pour avoir accueilli les pourparlers entre les Etats-Unis et les Talibans. «Le Secrétaire général souligne qu'il importe de maintenir la réduction de la violence à l'échelle nationale, au profit de tous les Afghans», a dit M. Dujarric. «Il encourage les efforts continus de toutes les parties pour créer un environnement propice aux négociations intra-afghanes et à un processus de paix global», a-t-il ajouté. M. Guterres espère que les «aspirations profondément ancrées du peuple afghan pour la paix» se réaliseront grâce à un processus inclusif dirigé par les Afghans avec la participation significative des femmes et des jeunes.

«Le Secrétaire général réitère l'engagement des Nations Unies à soutenir le peuple et le gouvernement afghan», a dit son porte-parole. L’ONU appelle à redoubler d’efforts pour continuer à réduire la violence en Afghanistan.