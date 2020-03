Suite à l'annonce par le président Alpha Condé du report du double scrutin des élections législatives et du référendum constitutionnel initialement prévu pour le 1er mars, les militants de l'opposition et du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) ont organisé des manifestations samedi à Conakry et dans certaines villes de l'intérieur du pays.

Des échauffourées ont fait un blessé à Bambeto et occasionné plusieurs dégâts matériels importants, ont indiqué des témoins. Des jeunes ont barricadé plusieurs axes routiers et brûlé des pneus, empêchant ainsi les personnes de vaquer à leurs affaires quotidiennes. Sur la route «le Prince», fief de l'opposition, des affrontements violents ont été enregistrés dans plusieurs endroits entre les jeunes manifestants et les forces de l'ordre.

Le FNDC, composé de partis politiques et de membres de la société civile, s'est réuni samedi pour «prendre acte du report des élections illégalement et unilatéralement programmées par le président guinéen Alpha Condé, en violation de la Constitution, pour s' offrir un troisième mandat contre la volonté du peuple de Guinée».

Les acteurs du FNDC estiment que ce report ne répond nullement à la demande légitime du peuple envers le président de renoncer à son troisième mandat et au référendum constitutionnel, et ne résout pas non plus les questions d'inclusion, de transparence et de crédibilité du processus électoral.

Ainsi, le Front a appelé «les populations guinéennes à une vigilance accrue et à redoubler d'efforts dans la mobilisation en vue de poursuivre avec plus d'intensité la résistance pacifique», avant d'inviter à la poursuite des manifestations pacifiques sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à la fin de la «dictature sanglante» en Guinée. Les membres du Front se sont réjouis de l'intérêt de plus en plus marqué envers la crise guinéenne par la communauté internationale, notamment la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Le coordonnateur du FNDC Abdourahamane Sanoh a invité le peuple guinéen à se préparer à des manifestations pacifiques intenses dès le jeudi 5 mars.

