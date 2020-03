Le cancer laisserait sa marque sur le génome, d'après une nouvelle étude américaine. Une découverte qui pourrait améliorer le dépistage ou le traitement préventif.

Le cancer laisserait sa « signature » sur la molécule d'ADN, révèle une étude de l'University School of Medicine de Baltimore (USA), publiée dans la revue scientifique Genome Medicine le 26 août dernier.

Ces travaux soulignent l'importance de l'épigénétique dans le cancer : l'ADN est modifié par la maladie, et ces modifications sont transmissibles mais aussi réversibles, sans toutefois altérer l'information génétique en elle-même. Pour arriver à cette conclusion et identifier quelle était la modification exacte de l'ADN due au cancer, les chercheurs ont analysé la séquence génomique de 108 tissus provenant de cinq types de cancers différents (pancréas, thyroïde, poumon, sein), ainsi que de tissus sains et de 51 tumeurs pré-malignes. Grâce à un nouveau processus d'analyse, les scientifiques ont alors observé une perte de groupement méthyle (composé d'un atome de carbone et de trois atomes d'hydrogène) sur les grands tronçons d'ADN des cellules cancéreuses. Ces modifications semblent se produire au début de la formation des tumeurs, et pourrait être ce qui permet aux cellules tumorales de prospérer.

Grâce à l'empreinte laissée par le cancer sur l'ADN, les chercheurs pourront désormais travailler à l'élaboration d'un dépistage précoce ou d'un traitement préventif pour les patients dont l'ADN est ainsi marqué.