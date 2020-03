Selon différentes études sanitaires, les bébés exposés au mercure in utero peuvent souffrir de dommages au cerveau ainsi que de problèmes d'audition ou de vue.

C'est pourquoi The Yonkers, une association de consommateurs américaine, met en garde les femmes enceintes, en leur conseillant d'éviter la consommation de thon pendant leur grossesse. Leurs recommandations concernent le thon frais mais également le thon en boite.

En tant que poisson gras, le thon représente une source non négligeable d'acides gras essentiels. Mais les eaux où il est pêché sont de plus en plus contaminées en mercure, notamment l'Atlantique Nord. Et les poissons élevés ou pêchés dans ces eaux ont naturellement tendance à accumuler le mercure dans leurs tissus.

Les recommandations de l'association de consommateurs vont à l'encontre des dernières directives de la Food and Drug Administration, qui recommandent aux femmes qui veulent tomber enceinte, qui sont enceintes ou qui allaitent, de conserver le thon sur la liste des aliments qu'elles peuvent continuer à consommer. «Mais le thon pâle n'est pas un bon choix en raison d'une forte probabilité qu'il contienne du mercure» insiste l'association. A hautes doses, le mercure est associé à des troubles neurologiques (sclérose en plaques notamment). L'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'environnement et du travail (Anses) recommande ainsi de consommer du poisson uniquement deux fois par semaine, afin de bénéficier de ses vertus nutritionnelles, et de diversifier les espèces de poissons consommées.