Selon une étude scientifique suisse, l'érythropoïétine, une hormone plus connue sous le nom d'EPO, permettrait d'éviter certaines lésions neurologiques chez les bébés prématurés.

L'érythropoïétine (plus connue sous le nom d'EPO) est une hormone particulièrement connue depuis qu'elle a été détournée par les coureurs cyclistes comme produit dopant. Mais c'est avant tout une hormone utilisée à des fins médicales en cas d'insuffisance rénale chronique, de maladies du sang ou de cancer (comme le lymphome). Mais des chercheurs de l'hôpital universitaire de la faculté de médecine de Genève viennent de découvrir que l'EPO, administrée à des bébés prématurés, pourraient prévenir les lésions du cerveau dues au fait qu'ils ne sont pas nés à terme.

Ces chercheurs suisses ont étudié les effets de l'EPO sur 165 cerveaux de bébés nés prématurés. La moitié d'entre eux avait reçu 3 doses d'hormones dans les deux jours suivants leur naissance. Et l'autre moitié avait reçu un placebo. « Nous avons découvert en étudiant les résultats par IRM, que les cerveaux des enfants ayant reçu les doses d'EPO avaient subi moins de dommages que les autres » explique le Dr Russia Ha-Vinh Leuchter, co-auteur de l'étude.

"Ce n'est que la première étape », précise le Pr Petra Hüppi, également auteur de l'étude. « Nous devons suivre les bébés concernés et faire d'autres IRM dans deux ou trois ans afin de voir si les déficiences cognitives que l'on observe généralement chez les enfants prématurés sont atténuées".

Chaque année, environ 55 000 bébés naissent avant la 37e semaine de grossesse. Ils sont alors considérés comme prématurés.

Le prématuré est un nouveau-né dont toutes les grandes fonctions sont immatures. Sa respiration est entrecoupée de pauses qui nécessitent une surveillance constante. Il n'a pas encore le force de téter ni le réflexe de succion, il doit donc être nourri par sonde. Et trois dangers majeurs le menacent : la détresse respiratoire, l'hémorragie intracrânienne et les infections, en raison de son système immunitaire immature.