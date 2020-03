Souvent accusés de rendre nos ados violents, les jeux vidéo pourraient, en fait, développer leur sens moral.

Dans l'imaginaire collectif, les jeux vidéo se classent en deux catégories : ceux qui sont bons pour notre santé (les jeux de réflexion, de stratégie, ceux qui font travailler nos neurones, voire nos muscles) et les autres. Accusés de provoquer l'agressivité chez nos ados, ces derniers sont souvent violents, et n'ont (légitimement) pas la cote du côté des parents.

Pourtant, une récente étude américaine publiée dans la revue scientifique Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking pourrait bien relancer le débat sur ces parias de l'univers vidéoludique. Rien que le titre de l'article annonce la couleur : « Être mauvais dans un jeu vidéo pourrait accroître notre sens moral ».

En effet, ces travaux (menés sous la direction du professeur Mathieu Grizzard, de l'université de Buffalo) montrent que les comportements immoraux dans le jeu auraient tendance à provoquer une certaine forme de culpabilité chez le joueur, qui deviendrait alors meilleur dans le monde réel.

La culpabilité pour accroître la moralité

En résumé, si, dans le jeu, le joueur cambriole allègrement toutes les banques sur son passage (comme c'est d'ailleurs possible dans la série des Grand Theft Auto), il risque de se sentir coupable… et de comprendre que le vol, en vrai, c'est mal.

Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont incité 185 participants à incarner (en jeu) un terroriste puis un soldat de l'ONU. Dans la peau du terroriste, les joueurs ont tué, volé et commis des attentats : au final, tous ont fait état d'un sentiment de malaise teinté de culpabilité… «Ces travaux nous montrent le potentiel émotionnel des jeux vidéo, analyse Mathieu Grizzard, principal auteur de l'étude. Ces médias pourraient avoir une influence positive sur nos valeurs morales.»

Bien que critiquable, cette étude a au moins le mérite de remettre les jeux vidéo sur le devant de la scène, à l'heure où les blockbusters d'été préparent leur arrivée sur nos consoles…