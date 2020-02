La Conservation des forêts de la wilaya de Médéa envisage de mettre en concession des sites, relevant du domaine forestier national, en vue de créer de forêts récréatives, destinés à des fins de loisirs et de détente, a-t-on appris hier d’un responsable de la Conservation.

"La mise en concession de ces sites, situés au niveau des communes de Boghar, Bouchrahil et Guel-el-Kebir, s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle stratégie tracée par la Direction générale des forêts (DGF), visant à faciliter le passage à l’économie verte, qui constitue l’un des outils de gestion durable des ressources naturelles forestières", a indiqué à l’APS, Ahmed Salem, chef de service au niveau de cette structure.

M. Salem a ajouté que l’offre de concession qui vient d’être lancée en direction des investisseurs, pour la création et l’exploitation de forêts récréatives, a pour finalité la valorisation au mieux du patrimoine forestier local et la participation au développement économique des régions ciblées, grâce aux ressources fiscales qui seront engrangées".

Dans le but de favoriser l’investissement d ans ce domaine, encore à la traîne, et encourager, en outre, le développement du tourisme de montagne, "le choix de la Conservation des forêts s’est porté sur trois sites qui appartiennent, d’une part, au secteur des forêts, et sont localisés, d’autre part, dans des zones qui offrent toutes les conditions requises pour réaliser ce type de projet", a- t-il fait savoir.

Il s’agit, a-t-il précisé, des sites forestiers de Boghar, à 67 km au sud-ouest de Médéa, qui s’étend sur une superficie de plus de 16 hectares, le site de "Khaloua", dans la commune de Bouchrahil, à 56 km à l’est, couvrant une parcelle de 26 hectares, alors que le troisième site est localisé au lieu-dit "Khadir", relevant de la commune de Guelb-el-Kebir, à 81 km à l’est du chef lieu de wilaya, totalisant une superficie estimée à 54 hectares.

A l'effet de préserver le patrimoine sylvicole local et veiller au respect de l’équilibre écologique, un cahier de charges, spécifiant les caractéristiques du projet et les conditions d’intervention sur les sites en question, est mis à la disposition des potentiels investisseurs, a noté Ahmed Salem.

Parmi les conditions requises, ce responsable évoque l’obligation faite aux futurs concessionnaires d’opter pour des matériaux écologiques et dégradables, la protection des espèces végétales situées à l’intérieur du périmètre à exploiter, l’ouverture de pistes pédestres, facilitant l’accès à la forêt récréative, ainsi que l’entretien régulier du site. Un plan d’aménagement, comportant un descriptif détaillé du projet, accompagné d’une esquisse des activités de loisirs et de détente, est également exigé des soumissionnaires à l’offre de concession, de façon à éviter tout risque d’atteinte au milieu nature ou le détournement du site de sa vocation initiale, a conclu M. Salem.