L'Algérie abritera, du 29 février au 4 mars, les réunions annuelles des radios et télévisions arabes auxquelles participeront les Directeurs de l'information et les chefs des départements "Echanges de programmes", a annoncé mercredi le Directeur du Centre arabe d'échange d'informations et de programmes relevant de l'Union de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU), M. Mohcine Karim Slimani.

"Il s'agit de la 12ème réunion des coordinateurs des échanges radiophoniques, de la réunion annuelle des coordinateurs des échanges télévisuels, de la réunion annuelle des ingénieurs et techniciens des réseaux d'échange, de la réunion conjointe des coordinateurs des échanges radiophoniques et télévisuels et des ingénieurs en télécommunication, outre la réunion annuelle des responsables et coordinateurs des nouveaux médias au sein de ces instances, a indiqué M. Slimani lors d'une conférence de presse animée au siège de l'entreprise de Télédiffusion d'Algérie (TDA).

Il a, également affirmé que "les réunions d'Alger se dérouleront en présence de plus de 60 participants venus de pays arabes e t un participant représentant la télévision tchadienne".

M. Slimani a présenté le bilan d'activités du Centre arabe d'échange d'informations et de programmes pour l'année écoulée, précisant que les échanges d'informations télévisées avaient atteint 11.000 informations, à raison de 1.000 informations par moi, en plus de la réalisation de 40 bilans économiques hebdomadaires.

Le Centre a lancé, cette année, la diffusion d'émissions consacrées aux rapports culturels, outre les rapports sportifs qui ont fait l'objet de plus de 690 échanges en 2019, a-t-il ajouté.

Concernant les échanges radiophoniques, l'intervenant a affirmé que le volume horaire des échanges dans ce domaine avait atteint, durant la période considérée, plus de 4.000 heures, à raison de 11 heures/jour.

18 pays arabes ont opéré ces échanges

M. Slimani est revenu sur la coopération qui lie l'ASBU à ses homologues internationales, notamment l'Eurovision et l'Union de radiodiffusion Asie-Pacifique, soulignant que les échanges ne se limitaient pas uniquement aux informations politiques, mais concernaient également les informations culturelles, sportives et autres.

La rencontre a été une occasion pour le même responsable d'évoquer le nouveau siège du Centre arabe d'échange d'informations et de programmes, dont les travaux de réalis ation ont démarré en février 2019 à Bouchaoui (Alger), précisant que le taux d'avancement des travaux avait atteint 70%, en prévision de sa réception vers la fin 2020.